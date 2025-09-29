به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با پیگیری‌های استاندار کردستان و در اجرای دستور رئیس‌جمهور، نخستین پرواز شرکت پارس‌ایر فردا سه‌شنبه در فرودگاه سنندج به صورت رفت و برگشت در مسیر تهران _ سنندج _ تهران انجام خواهد شد.

بر اساس برنامه پروازی، پرواز رفت روز سه‌شنبه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح از تهران انجام و ساعت ۱۰:۳۰ در فرودگاه سنندج به زمین خواهد نشست.

پرواز برگشت نیز ساعت ۱۱:۱۵ از سنندج انجام خواهد شد.

طبق توافق میان استانداری کردستان و شرکت پارس‌ایر، این شرکت متعهد شده است تعداد پرواز‌های خود در مسیر تهران – سنندج – تهران را به تدریج افزایش داده و در صورت استقبال مسافران، آن را به ۲ پرواز روزانه برساند.

همچنین بر اساس این توافق، استانداری کردستان هزینه صندلی‌های خالی این پرواز‌ها را تقبل خواهد کرد تا پایداری و استمرار این پرواز‌ها تضمین شود.