به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به مناسبت گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس، مسابقه ملی کتابخوانی «فراتر از شغل انبیا» با محوریت زندگینامه شهید علی باقری، نخستین معلم شهید شهر سجزی از توابع شهرستان کوهپایه اصفهان برگزار می‌شود.

نسخه الکترونیکی کتاب به صورت رایگان در دسترس علاقه‌مندان است.

آخرین فرصت شرکت در این مسابقه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز اعلام شده است.