به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: به استناد رای صادره در بند ۱ مصوبات بیست و سومین کمیسیون اعتباربخشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، حکم اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی طالقانی، بقایی ۲، رازی، امام خمینی، گلستان و ابوذر به صورت «تایید صلاحیت ۴ ساله» ابلاغ گردید.

دکتر آرش ملکیان با اشاره به اهمیت اعتباربخشی آموزشی مراکز درمانی، افزود: در این اعتباربخشی، کیفیت آموزش، رعایت استاندارد‌های علمی و تلاش مستمر کارکنان و اساتید دانشگاه در ارتقای آموزش پزشکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این موفقیت، نقش مهمی در ارتقای سطح آموزش پزشکی و خدمات درمانی در استان خوزستان دارد و دانشگاه علوم پزشکی اهواز به عنوان یکی از پیشگامان حوزه سلامت، استاندارد‌های آموزشی خود را به طور مستمر به‌روز می‌کند.