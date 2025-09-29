به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در صد و یکمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان با بیان اینکه به غیر از ۶ استان، برش مهندسی فرهنگی دیگر استان‌ها رونمایی شده است گفت: برش مهندسی فرهنگی سه استان هم آماده رونمایی و استان اصفهان هم آماده تصویب نهایی در شورای فرهنگ عمومی کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسرو پناه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی و علمی استان اصفهان گفت: استان اصفهان قطب و پایتخت فرهنگی کشور و ایثار و خودگذشتگی مردمانشان زبانزد است و با این مقاومت مردم، تمام حاکمیت و مسئولان نظام و دولتمردان باید توجه ویژه‌ای به استان اصفهان از جمله حمایت از تولید و و رفع مشکلات داشته باشند که وظیفه و تکلیف آنهاست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع جوانی جمعیت هم اشاره کرد و گفت: شورا مصوبه‌های مختلفی داشته، اما اخیرا احساس کردیم غیر از تصویب سیاست به تصویب راهبری هم نیاز است.

وی افزود: در موضوع جمعیت خلأ نظریه پردازی، گفتمان سازی، ترویج و فرهنگ سازی داریم که کار استادان دانشگاه و حوزه و دیگر موضوع مهم حمایت ا زمادران است.

حجت الاسلام و المسلمین خسرو پناه اضافه کرد: اخیرا مصوبه ایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد، طبق این مصوبه، مادران بارداری که از اول فروردین سال آینده (۱۴۰۵) فرزند خود را به دنیا بیاورند مشمول دریافت کارت امید مادر خواهند بود، این کارت برای خردید کالا به‌مدت ۲۴ ماه، ماهانه دو میلیون تومان شارژ می‌شود.

استاندار اصفهان هم در این نشست گفت: شورای فرهنگ عمومی استان، ماهانه برگزار می‌شود تا به مسائل فرهنگی استان اصفهان جهت و از موازی کاری در دستگاه‌ها جلوگیری شود.

مهدی جمالی نژاد، هویت ملی- مذهبی/ سبک زندگی/ سرمایه اجتماعی/حکمرانی فرهنگی و هنر و رسانه را موضوع‌های سند فرهنگی استان اصفهان اعلام کرد و افزود:

شورای فرهنگ عمومی، نقش به‌سزایی در افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی مردم دارد، زیرا به عنوان تصمیم‌گیرنده بین‌بخشی و با عملکردی فراگیر می‌تواند به جهت دهی در این مسیر بپردازد.

وی مدیران دستگاه‌ها را مکلف به افزایش ارتقای سواد سلامت کرد.

حمید گله داری رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان هم در این نشست گفت: خود مراقبتی فردی و سازمانی را از شاخصه‌های سواد سلامت بیان کرد و گفت: فعال کردن سفیران خانوار و رابطان سلامت و آموزش آنها از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای ارتقای سواد سلامت بوده است.