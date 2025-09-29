به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجت‌الاسلام مظاهری امروز در یادواره شهدا و تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در مجتمع سنگ آهن سنگان خواف گفت: دوران دفاع مقدس تنها در ۸ سال جنگ تحمیلی خلاصه نمی‌شود، بلکه تأثیرات آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز نمایان شد.

وی افزود: دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند تا انقلاب اسلامی را سرنگون کنند، اما ملت ایران در تمامی عرصه‌ها با مقاومت و ایستادگی خود، پاسخ دندان‌شکنی به آنها داده است.

امام جمعه شهرستان خواف با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و سخنان مقام معظم رهبری در آن، بر ضرورت تبیین نقش انقلاب اسلامی در تقابل حق و باطل در عرصه جهانی تأکید کرد و ادامه داد: ایشان به تأثیرات مثبت انقلاب اسلامی در حرکت‌های جهانی عدالت‌خواهی اشاره کرده و خاطرنشان ساختند که دنیا امروز درگیر تقابل میان حق و باطل است و انقلاب اسلامی ایران در این تقابل نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.

وی از مردم شهرستان خواست که با حفظ هوشیاری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی دارند و همواره در مسیر تبیین و حفظ این دستاورد‌ها گام بردارند.

در این مراسم از بسیجیان فعال در جنگ ۱۲ روزه در حوزه سیدالشهدا، ادارات، اصناف و صنعت تجلیل شد.