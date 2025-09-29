پیشگامی خیران اصفهانی در جشن عاطفهها
کمک ۲۷ میلیاردی جشن عاطفه ها به تحصیل نیازمندان
همزمان با آغاز پویش «جشن عاطفهها» از نیمه مردادماه تاکنون، مردم نیکوکار استان بیش از ۲۷ میلیارد تومان به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند کمک کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان در حاشیه آیین نمادین "زنگ عاطفهها" در مدرسه شهید ناقه ملکشهر اصفهان گفت: همزمان با آغاز پویش «جشن عاطفهها» از نیمه مردادماه تاکنون، مردم نیکوکار استان بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان بهصورت نقدی و در قالب نوشت افزار به بیش از ۴۴ هزار دانشآموز و سه هزار وپانصد دانشجوی نیازمند تحت حمایت کمیته امداد برای شروع سال تحصیلی جدید مساعدت کردهاند.
نبیاله الهدادی همراهی مردم را نشاندهنده عمق سرمایه اجتماعی استان دانست و گفت: سال گذشته نیز بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان در قالب همین پویش جمعآوری و توزیع شد و امسال نیز شاهد رشد چشمگیر مشارکت هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش ضمن قدردانی از کمیته امداد، تاکید کرد: پشتیبانیهای مالی و معنوی از دانشآموزان، زمینهساز آرامش خانوادهها و تمرکز بیشتر فرزندان بر یادگیری است. امروز مطمئنیم هیچ دانشآموزی به دلیل تنگناهای اقتصادی از تحصیل باز نخواهد ماند.
