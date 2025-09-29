پیشگامی خیران اصفهانی در جشن عاطفهها
کمک ۲۷ میلیارد تومانی به نیازمندان و دانشجویان اصفهانی
همزمان با آغاز پویش «جشن عاطفهها» از نیمه مردادماه تاکنون، مردم نیکوکار استان بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند کمک کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان در حاشیه آیین نمادین "زنگ عاطفهها" در مدرسه شهید ناقه ملکشهر اصفهان گفت: همزمان با آغاز پویش «جشن عاطفهها» از نیمه مردادماه تاکنون، مردم نیکوکار استان بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان بهصورت نقدی و در قالب نوشت افزار به بیش از ۴۴ هزار دانشآموز و سه هزار وپانصد دانشجوی نیازمند تحت حمایت کمیته امداد برای شروع سال تحصیلی جدید مساعدت کردهاند.
نبیاله الهدادی همراهی مردم را نشاندهنده عمق سرمایه اجتماعی استان دانست و گفت: سال گذشته نیز بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان در قالب همین پویش جمعآوری و توزیع شد و امسال نیز شاهد رشد چشمگیر مشارکت هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش ضمن قدردانی از کمیته امداد، تاکید کرد: پشتیبانیهای مالی و معنوی از دانشآموزان، زمینهساز آرامش خانوادهها و تمرکز بیشتر فرزندان بر یادگیری است. امروز مطمئنیم هیچ دانشآموزی به دلیل تنگناهای اقتصادی از تحصیل باز نخواهد ماند.
