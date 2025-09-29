عضو انجمن سازه‌های فولادی گفت: در شرایط کم‌آبی، سازه‌های فولادی به‌دلیل مصرف آب کمتر در مقایسه با بتن، گزینه‌ بهتری برای ساخت‌وساز هستند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهرداد گلچین وفا، مزایای سازه‌های فولادی در مقایسه با بتن را مقاومت در برابر زلزله، تحمل بار‌های سنگین، سرعت بالای اجرای سازه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تنها حدود ۵ درصد از ساخت و ساز بخش مسکن و ساختمان با سازه فولادی انجام می‌شود.

وی در خصوص مزایای استفاده از سازه‌های فولادی در مقایسه با سازه‌های بتنی؛ افزود: در شرایط کنونی که کشور با کمبود آب مواجه است، استفاده از سازه‌های فولادی به دلیل مصرف کمتر آب نسبت به بتن، گزینه بهتری است. بتن برای فرایند‌های شستشو مصرف آب بالایی دارد که این موضوع در شرایط کم‌آبی کشور بسیار حائز اهمیت است.

گلچین وفا با بیان اینکه کاهش بودجه عمرانی و تخصیص نیافتن منابع کافی، طرح‌های عمرانی و ساختمانی را با مشکلاتی مواجه کرده، ادامه داد: در بخش ساختمان‌های مسکونی نیز عمدتاً شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند که با محدودیت‌های سرمایه در گردش رو‌به‌رو هستند.

وی همچنین به مشکلات ناترازی انرژی و تاثیر آن بر تولید اشاره کرد و گفت: شرکت‌های سازنده با ناترازی انرژی مواجه هستند و این موضوع باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده است. تعطیلی‌های مکرر به دلیل قطع برق، موجب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند طرح‌های خود را در زمان مقرر تکمیل کنند.

عضو انجمن سازه‌های فولادی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید در شرکت‌های بزرگ سازه فولادی گفت: ظرفیت تولید بسیاری از شرکت‌ها در سال گذشته به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته و این وضعیت ادامه دارد.