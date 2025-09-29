به مناسبت هفته دفاع مقدس، درمانگاه تخصصی بسیجیان در منطقه زرگان اهواز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولیعصر خوزستان گفت: امروز با همت همه دست‌اندرکاران، یک درمانگاه جدید در محله زرگان به بهره‌برداری رسید که نیاز مبرم به خدمات پزشکی و تخصصی در این منطقه حس می‌شد.

سرهنگ پاسدار عادل ساری افزود: هدف اصلی ما از راه‌اندازی این درمانگاه‌ها، ارائه خدمات به مردم در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین شهرهاست. از جمله مناطقی که درمانگاه‌های موسسه خدمات درمانی بسیجیان در آنها راه‌اندازی شده‌اند، می‌توان به عین دو، قلعه چنعان و ملاشیه اشاره کرد.

وی تاکید کرد: موسسه خدمات درمانی بسیجیان همیشه در کنار دانشگاه علوم پزشکی استان و دیگر نهاد‌های درمانی بوده و در مواقع بحران، همچون سیل و شیوع بیماری کرونا، در کنار متخصصان برای خدمت‌رسانی به مردم حضور داشته است. علاوه بر این، در برنامه‌هایی همچون اربعین نیز در خدمت مردم بوده‌ایم.

سرهنگ پاسدار ساری گفت: موسسه خدمات درمانی بسیجیان همواره در تلاش است تا با گسترش شبکه درمانی خود، به ویژه در مناطق محروم، قدمی هرچند کوچک در جهت بهبود وضعیت سلامت مردم خوزستان بردارد.