استاندار آذربایجانغربی با محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات و موانع تجارت مرزی در استان، گفت: تسهیل روند صادرات و واردات از پایانههای مرزی، توسعه زیرساختهای گمرکی و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، از اولویتهای اصلی آذربایجانغربی است.
رضا رحمانی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه تولید و موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجانغربی، افزود: توسعه تجارت خارجی یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با بیان اهمیت مرزهای آذربایجانغربی در تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، گفت: این سازمان آماده همکاری و برنامهریزی مشترک در جهت تسهیل تجارت مرزی در آذربایجانغربی است.