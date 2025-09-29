استاندار آذربایجان‌غربی با محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات و موانع تجارت مرزی در استان، گفت: تسهیل روند صادرات و واردات از پایانه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه، از اولویت‌های اصلی آذربایجان‌غربی است.

رضا رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه تولید و موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجان‌غربی، افزود: توسعه تجارت خارجی یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با بیان اهمیت مرز‌های آذربایجان‌غربی در تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، گفت: این سازمان آماده همکاری و برنامه‌ریزی مشترک در جهت تسهیل تجارت مرزی در آذربایجان‌غربی است.