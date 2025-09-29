به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان حاج کمال آخوند غراوی نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری در یادواره شهدای اهل سنت شهرستان گالیکش و نخستین سالگرد شهادت دبیر کل حزب الله لبنان بر تبیین ارزش های انقلاب و بزرگداشت یاد شهیدان به نسل جوان در شهر صادق آباد تاکید کرد و گفت : حفظ آرمان های شهدا وظیفه همه ماست .

او افزود : وحدت رمز پیروزی ما مقابل دشمنان است .

همچنین مراسم بزرگداشت یاد شهدا در علی آباد کتول ، آزادشهر ، روستای فاضل آباد این شهر ،دوزین مینودشت ، روستای آق آباد گنبد کاووس ، روستای پیرواش سفلی آق قلا و انبار الوم برگزار شد.



نمایشگاه عکس چشم و چراغ در گرگان روایتی تصویری از پدران و مادران شهدای استان گلستان است که از امروز در حوزه هنری شهر گرگان دایر شده و تا شانزده مهر ادامه دارد .

نشست رئیس کل دادگستری با قضات شعب صلح و سازش و خانواده در گرگانه برگزار شد . همچنین امروز دادگستری و اتاق اصناف تفاهم نامه امضا کردند.

به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی از آتش‌نشانان شهرستان کردکوی قدر دانی شد .