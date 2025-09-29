وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ایران با اتکا به ثبات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و واگذاری امور به بخش‌خصوصی، جایگاه شایسته‌ای در نقشه گردشگری جهانی خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی‌امیری در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت نگاه جامع و بلندمدت به صنعت گردشگری تاکید کرد .

این نشست در فضایی هم‌افزا، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت گردشگری کشور و آینده این حوزه در بستر شرایط منطقه‌ای پرداخت .

صالحی‌امیری در این نشست با اشاره به اقدامات اخیر دولت در حوزه گردشگری گفت: در جلسه اخیر با حضور رئیس‌جمهور، موضوعات مهمی بررسی شد. تصویر ایران در سطح بین‌المللی باید هرچه بیشتر به‌عنوان کشوری امن و با ثبات تقویت شود تا زمینه جذب گردشگران خارجی فراهم آید.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه گفت : کشور ما با همسایگانی چون عراق، ترکیه، ارمنستان، قزاقستان و روسیه در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند به کانون گردشگری منطقه‌ای بدل شود. ایران با تکیه بر میراث غنی‌ فرهنگی و تاریخی خود قادر است جایگاهی شایسته در این صنعت به دست آورد.

صالحی‌امیری نقش بخش‌خصوصی را تعیین‌کننده دانست و افزود : توسعه پایدار گردشگری بدون کاهش تصدی‌گری دولت امکان‌پذیر نیست. باید امور اجرایی به بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی سپرده شود و دولت از نقش تصدی‌گر به نقش سیاست‌گذار و حمایت‌گر تغییر ماهیت دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: نگاه ما به گردشگری، نگاهی جامع و بلندمدت است. با ایجاد ثبات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری فعال میان دولت و بخش‌خصوصی، ایران می‌تواند جایگاهی شایسته و پایدار در صنعت گردشگری جهانی به دست آورد.