رویداد فرهنگی ستارگان روستا با محوریت قدردانی از معلمان و دانش آموزان برگزیده منطقه سرولایت و نیکوکاران حوزه آموزش و پرورش این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،دهیار روستای برزنون بخش سرولایت شهرستان نیشابور گفت: در رویداد فرهنگی ستارگان روستا، از معلمان و دانش آموزان برگزیده منطقه سرولایت در سال تحصیلی اخیر، برگزیدگان جشنواره خیام و نیکوکاران حوزه آموزش و پرورش سرولایت به ویژه آقای ابوالفضل برزنونی قدردانی شد.

علی برزنونی افزود : آقای ابوالفضل برزنونی_ معلم بازنشسته و نیکوکاریست که چندین سال است، برای تمام دانش آموزان مدارس روستای زادگاه خود برزنون و نیز روستاهای اطراف، بسته های کامل لوازم التحریر و لباس فرم مدرسه تهیه و اهدا می کند.

وی گفت: این معلم خیراندیش، امسال نیز ۷۰۰ بسته کامل لوازم التحریر و لباس به ارزش بیش از یک میلیارد و پانصد هزار تومان برای دانش آموزان این روستای برزنون و ۹ روستای اطراف تهیه و اهدا کرد.

دهیار روستای برزنون گفت: تأسیس دفتر حامی محصل برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان نیازمند و همچنین حمایت مالی ویژه از دانش آموزان روستای برزنون که در مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی تحصیل می کنند، از دیگر اقدامات آقای ابوالفضل برزنونی است.

برزنونی افزود: اجرای موسیقی محلی، نقالی خوانی توسط دانش آموز برگزیده، رونمایی از سرود برزنون از دیگر برنامه های رویداد ستارگان روستا بود.

روستای برزنون بخش سرولایت، با دارا بودن بیش از ۳ هزار خانوار، در ۷۰ کیلومتری شرق نیشابور واقع شده است.