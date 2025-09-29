پخش زنده
حضرت آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان در پیامی در گذشت همسر آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعه را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ متن پیام به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
نجف اشرف - حضرت آیتالله آقای سیستانی «دامتبرکاته»
با اهداء سلام و تحیّات.
مصیبت درگذشت سرکار مخدّرۀ علویّه، متعلّقۀ مکرمّۀ حضرتعالی را به حضور آن جناب و همۀ اصحاب مصیبت، خصوصاً آقازادگان معزّز، تسلیت عرض میکنم.
امید است خداوند تعالی، تسلّا و آرامش بر قلب شریف جنابعالی نازل فرموده و آن علویّۀ فقیده را در أعلیعلّیین، با جدّۀ مطهرهاش، حضرت فاطمۀ زهرا «سلاماللهعلیها» محشور و متنعّم فرماید.
از خداوند سبحان، طول عمر قرین به عافیت و دوام برکات وجود حضرتعالی و صبر جمیل و اجر جزیل و حسن عاقبت خاندان مصاب را مسألت میکنم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
حسین المظاهری. ۶ / ربیعالثّانی / ۱۴۴۷. ۷ / مهر / ۱۴۰۷