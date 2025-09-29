پخش زنده
در بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهیدان مقاومت در شهرستان سراوان شرکت کنندگان بر تداوم راه مقاومت تا نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام جمعه دلگان گفت: یاد و گرامیداشت شهدا فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک نیاز حیاتی برای استمرار و پویایی جامعهی ماست.
حجت الاسلام حمید بامری افزود: یاد شهدا هویت ماست، ملتی که قهرمانهای خودش را فراموش کند در برابر بحران ها، طوفانها و فرهنگهای بیگانه آسیب میبیند و برگزاری این یادوارهها به نوعی جامعه را در مقابل بحرانها واکسینه خواهد کرد.