به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ، بخش آقایان در نخستین المپیاد ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی کشور با درخشش نماینده آبادان به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها محمد حیدری با عملکردی درخشان توانست مدال طلای رشته ورزش در آب را به نام خود و شهرستان آبادان ثبت کند.

مرتضی قربانی رئیس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی شهرستان آبادان به عنوان سرمربی تیم منتخب استان خوزستان در این رقابت ها حضور یافت.