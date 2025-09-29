پخش زنده
امروز: -
نماینده آبادان در مسابقات المپیاد ساحلی در رشته ورزشی های آبی مقام نخست را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ، بخش آقایان در نخستین المپیاد ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی کشور با درخشش نماینده آبادان به کار خود پایان داد.
در این رقابتها محمد حیدری با عملکردی درخشان توانست مدال طلای رشته ورزش در آب را به نام خود و شهرستان آبادان ثبت کند.
مرتضی قربانی رئیس هیات آمادگی جسمانی و تندرستی شهرستان آبادان به عنوان سرمربی تیم منتخب استان خوزستان در این رقابت ها حضور یافت.