تعداد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج در زنجان به ۵۰ باب می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: هم اکنون مجوز ۴۲ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در استان صادر شده است که این تعداد تا پایان سال جاری به ۵۰ مرکز افزایش می‌یابد.

ذوالقدر افزود: از مجموع ۴۲ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در استان ۳۶ مرکز افتتاح شده است.

وی گفت: صدور مجوز این مراکز تحت نظر وزارت ورزش و جوانان است و همه مدیران مراکز عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور و اغلب موسسان آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

ذوالقدر با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم این مراکز ارائه مشاوره به موقع و مناسب به گروه های هدف است، افزود: برای برخورداری گروه های مختلف به ویژه افراد کم بضاعت از مشاوره ها برگزاری کارگاه های مشاوره در مناطق آسیب پذیر توسط این مراکز در دستور کار است.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان زنجان با بیان اینکه اثربخشی این مراکز در گرو مولفه های مختلف است، ادامه داد: این مراکز می توانند در موضوعات مختلف و نه صرفا ارائه مشاوره های تخصصی ازدواج و خانواده نقش آفرین باشند.

وی بحث شبکه سازی را از جمله این موارد ذکر کرد و گفت: علاوه بر آن توانمندسازی این مراکز با برگزاری دوره های مختلف آموزشی نیز می تواند برای آموزش به گروه های مختلف بسیار اثرگذار باشد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان زنجان با تاکید بر اینکه برای اثر بخشی این مراکز باید پرسشنامه هایی تهیه شود و در کنار آن نظارت ها نیز انجام گیرد، گفت: ایجاد فضای رقابتی میان این مراکز، کارآیی بهتر آنها را به دنبال دارد.

ذوالقدر با بیان اینکه در حال حاضر نیاز به ارائه خدمات مشاوره ای در برخی موضوعات در جامعه بیش از گذشته احساس می شود، افزود: یکی از این موضوعات مهم خشونت است که در این خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی طبق دستورالعملهایی تعریف شد.

وی اظهار داشت: همچنین سالیانه جهت توانمندسازی مراکز مشاوره، دوره های دانش افزایی به صورت ملی با اساتید کشوری برگزار می شود که استان زنجان در روزهای هفتم و هشتم آبان میزبان یکی از این دوره های توانمندسازی است.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان زنجان خاطر نشان کرد: همچنین ارزیابی و رتبه بندی مراکز در سطوح عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف از دیگر اقدامات این معاونت است تا فضای ارتقای مراکز مشاوره فراهم شود.