به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شرکت گاز استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:به منظور مقاوم‌سازی و تعمیرات شیر‌های شبکه گازرسانی، جریان گاز مشترکان جریان گاز مشترکان هر دو سمت جاده کاشان، حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا پادگان خیبر، مسجد مقدس جمکران و کلیه مشترکان محدوده مسجد، روستا‌های لنگرود، صرم، خورآباد، جنت آباد، حسین آباد میش‌مست، زندان لنگرود و پادگان خیبر، شهرک صنعتی لبن جایگاه‌های CNG شامل: جمکران، ادبی، مهرآرا، گل افشان، باقریان، ولیعصر، جمهوری چهار‌شنبه پس فردا، از ساعت ۱:۰۰ بامداد تا ۲۴:۰۰ قطع خواهد شد.