فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود از دستگیری سارقان حرفه‌ای طلاجات و کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی هشت میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود از دستگیری سارقان حرفه‌ای طلاجات و کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی هشت میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اصانلو افزود: در پی گزارش یک فقره سرقت طلاجات در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی و عوامل کلانتری ۱۱، پس از بررسی‌ها و اقدامات فنی و تخصصی، سارقان حرفه‌ای را شناسایی و آنها را طی هماهنگی قضایی با انجام عملیات غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر و اموال مسروقه را کشف کردند.

اصانلو اظهار داشت: متهمان دستگیر شده در ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند که پس از مواجهه با مدارک و مستندات ارائه شده توسط ماموران پلیس آگاهی لب به اعتراف گشوده و به سرقت طلاجات در سطح شهرستان به ارزش هشت میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی پس از تکمیل پرونده، متهمان را جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی دادند و تحقیقات برای شناسایی جرائم دیگر از سوی آنان در حال انجام است.