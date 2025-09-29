پخش زنده
ترکیب تیم فوتبال الوحده امارات برای دیدار امشب برابر تراکتور ایران مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال تراکتور ایران و الوحده امارات در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امشب (دوشنبه) در ورزشگاه یادگارامام تبریز به مصاف هم خواهند رفت.
ژوزه مورایس سرمربی الوحده حسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جادسوم میماس، براهیما دیارا، کایو کورهآ، دوشان تادیچ و فاکوندو کروسپزکی را در ترکیب ابتدایی تیمش قرار داده است.