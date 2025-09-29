به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که در دبستان شهید بابایی برگزار شد، یاد و خاطره پدر و همچنین مادر این شهید که از کشور ژاپن است، گرامی داشته شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظرقائم یزد گفت: دبستان شهید بابایی به همت پدر و مادر این شهید احداث و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته شده است و بر این اساس تصمیم گرفتیم یاد و خاطره آنان را گرامی بداریم.

سرهنگ آزادی افزود: همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه «آبروی محله، افتخار کوچه» در سطح محلات یزد در حال برگزاری است