شورای معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سفر به شیراز روند برنامه سازی های این رویداد ملی را بررسی کردند.

ایران جان، فارس ایران با شعار فارس سرزمین دین ، حماسه و هنر در آستانه برگزاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قائم مقام اجرایی رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه ایران جان تمرکز بر ظرفیت های استان های کشور دارد، گفت : تلاش می کنیم با برنامه های کیفی ظرفیت های استان فارس را به خوبی در قاب به شبکه های رسانه ملی نشان دهیم.

مجتهدزاده با اشاره به اینکه فارس، استان فارس ایستگاه چهارم رویداد ملی ایران جان است، گفت: در سه استان قبلی بازخورد خوبی در بین مردم برای شناساندن ظرفیت های آن استان ها داشته ایم. مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس هم با اشاره به ظرفیت های استان فارس گفت : این استان با سی و هفت شهرستان و صد و بیست و هفت شهر دارای ظرفیت های فراوانی در بخش های مختلف است.

آقای رئوف افزود: رویداد ملی ایران جان ، فارس ایران از نوزدهم تا بیست و پنجم مهرماه با سه محور سند تحول سازمان صدا و سیما برگزار می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس با اشاره به شعار این رویداد ملی گفت: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ظرفیت استان فارس در حوزه دین حماسه و هنر نسبت به دیگر مناطق کشور بیشتر است، گفت: بر همین اساس رویداد ایران جان، فارس ایران را با شعار فارس مهد دین حماسه و هنر برگزار می کنیم

وی افزود: در مدت برگزاری این رویداد ملی، هفته بزرگداشت مقام حافظ، نمایشگاه اکسپو شیراز و پیاده روی بزرگ خانوادگی را در شهر شیراز برگزار می شود.

معاونان صدا و سیما برون مرزی برنامه ریزی و مدیران ستادی معاونت استان ها فضای مجازی و روابط عمومی سازمان هم به بیان دیدگاه های خود درباره برگزاری این رویداد ملی پرداختند.

اعضای شورای معاونان سازمان صدا و سیما همچنین با تولیت آستان مقدس احمد بن موسی شاهچراغ دیدار کردند و گزارشی را از روند تولید و پخش برنامه ها در هفته رویداد ایران جان، فارس ایران ارائه کردند.

در این نشست آیت الله کلانتری گفت: برنامه ایران جان یک نوآوری خلاقانه است که صدا و سیما برای معرفی ظرفیت استان ها راه اندازی کرده است.

وی افزود: صدا و سیما امروز به یک قدرت در کشور تبدیل شده که وجود صد و شصت پنج شبکه رادیویی و تلویزیونی خود گواه این ماجراست و یک سرمایه عظیم در کشور است.

آیت الله کلانتری افزود: بسیاری از برنامه های صدا و سیما هم به لحاظ شکل و محتوا نسبت به شبکه های کشورهای مختلف پیشتاز است .

وی به جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ تحمیلی، صدا و سیما بسیار خوش درخشید و با اقدامات به موقع توانست صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس و شهردار شیراز هم آمادگی مجموعه استان فارس و شهرداری شیراز را برای برگزاری رویداد ملی ایران جان فارس ایران اعلام کردند.

اعضای شورای معاونان سازمان صدا و سیما ضمن زیارت حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام به مقام شامخ شهدای حرم مطهر و شهید معصومه کرباسی ادای احترام و پرچم متبرک حرم امام حسین ع را به پدر شهید کرباسی اهدا کردند.