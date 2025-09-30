میزان بارندگی‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون با ۶ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت، به ۲۹۴ میلیمتر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: میزان بارندگی‌ها در این استان از ابتدای امسال تاکنون ۲۹۴ میلیمتر ثبت شد که نسبت به میانگین بلند مدت ۶ درصد کاهش دارد.

اکبر باقری با اشاره به کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی‌های متوالی، افزود: میزان بارندگی‌های امسال استان با وجود افزایش یک درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته همچنان از میانگین بلند مدت کمتر است.

وی با بیان اینکه ورودی سدهای در دست بهره برداری استان نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: سد تالوار که تامین کننده آب شرب و کشاورزی استانهای زنجان،‌ کردستان و همدان است امسال ۲۱ میلیون مترمکعب ورودی داشت.

باقری یادآور شد: با این میزان آب ورودی که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش دارد، سد تالوار در حال حاضر ۷۵ میلیون مترمکعب آب دارد که این میزان ۱۵ درصد حجم مخزن ۵۰۰ میلیون مترمکعبی سد است.

وی آب موجود در مخزن سد تهم را که عمده‌ترین تامین کننده آب شرب مورد نیاز شهر زنجان است، ۸۴ میلیون مترمکعب بیان کرد و افزود: با ورود پنج میلیون مترمکعبی آب به مخزن سد تهم طی امسال، این سد هم اکنون هشت میلیون مترمکعب آب دارد.

باقری میزان آب ورودی به سد تهم طی سال گذشته را ۹ میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: میزان پرشدگی سد تهم زنجان در حال حاضر ۹ درصد از کل حجم مخزن آن است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، گلابر را از دیگر سدهای در دست بهره برداری استان عنوان کرد و گفت: این سد تامین کننده آب کشاورزی و بخش صنعت شهرستان ایجرود است.

باقری اظهار داشت: میزان‌ آب ورودی به مخزن این سد امسال با هفت درصد افزایش نسبت به سال قبل به سه میلیون مترمکعب رسید.

وی افزود: هم اکنون ۳۹ درصد از حجم مخزن ۱۱۶ میلیون مترمکعبی سد گلابر پر است.

باقری با تاکید بر لزوم تکمیل سد مشمپا برای تامین آب پایدار و مطمئن در زنجان، خاطرنشان کرد:‌ سد مشمپا با ظرفیت مخزن ۳۵۰ میلیون مترمکعب هم اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت رفع موانع موجود و تخصیص اعتبار تا سال ۱۴۰۶ به بهره برداری می رسد.