به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد در این نشست گفت: وظیفه ما دانشگاهیان مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی است که درحوزه‌های فرهنگی وسایر حوزه‌ها سهم عظیمی در اقتدار ملی و نظام اسلامی داشته باشیم.

سعید حیدری مقدم افزود: امروز به برکت عزت و اقتدار نیرو‌های نظامی و در عین حال بیداری اسلامی یعنی همان قدرت نرم و نفوذی که جمهوری اسلامی به آن دست یافته است، در این جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مسیر خود را پویاتر و با اتحاد و همبستگی بیشتر و اقتدار ملی جلو خواهد برد.

بهروز خضری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد هم در این نشست گفت: جهاد تبیین رسالتی بین دانشگاه و نسل جوان و دانشجویان است و برنامه ریزی، انسجام و اتحاد ملی و حمایت مردم از نیرو‌های مسلح باعث پیروزی ملت ایران درجنگ هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه بود.

علی اصغر احمدی نوروزآبادی، مدرس دانشگاه هم گفت: جوانان با تولید علم و دانش می‌توانند جبهه‌ای نوین از مقاومت ایجاد کنند، جبهه‌ای که همچون دفاع مقدس، سرنوشت ساز و دفاع از هویت، استقلال و اقتدار ملی محسوب می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این نشست تبیین و روشنگری درباره اقتدار ملی را از جمله نیاز‌های امروز نسل جوان عنوان کردند.

عطرافشانی و گلباران مزارشهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد دیگر برنامه این نشست بود.