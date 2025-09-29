پخش زنده
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: صنایع کوچک در قالب ۲۴ عنوان راهبردی و سیاستی در حوزههای صنعتی و فناوری، کارآفرینی، بازار و بین الملل، نوسازی، بازسازی و بهره وری صنعتی حمایت میشوند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری گفت: تاثیرگذاری سیاستهای حمایتی و تشویقی نیازمند هم افزایی بین دستگاههای مختلف و سیاستگذاریهای متمرکز در این عرصه است و باید توجه داشت که حمایت از صنایع منجر به رفع موانع پیش روی صنعت و در نهایت رشد اقتصادی میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی افزود: یکی از مسائل مهم صنایع در کنار رفع موانع و چالشها بحث رقابت پذیری و توانمندسازی است که در قالب راهبردها و سیاستهای تشویقی پیگیری میکنیم.
لاهوتی اشکوری از معرفی ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط برای شرکت در رویداد SME۱۰۰ خبر داد و گفت: این رویداد به منظور ارزیابی و معرفی بنگاههای برتر کوچک و متوسط با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار میشود.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: در این رویداد صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بر اساس شاخصهای ارائه شده مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: این رویداد یک نظام رتبهبندی حرفهای برای شناسایی و معرفی برترین شرکتهای کوچک و متوسط با هدف حمایت، دیدهشدن و ارتقای جایگاه اقتصادی کسبوکارهای کوچک و متوسط است ضمن اینکه این رقابت به رشد و توسعه آنها و در نهایت به توسعه کشور کمک میکند.