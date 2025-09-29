پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت:کشاورزان کشت پاییزه را با تاخیر در استان انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معصومه نوروزی افزود: با توجه به شرایط خشکسالیهای شکل گرفته از جمله کمبود آب و ناهنجاریهای دمایی، توصیه میشود کشاورزان کشت پاییزه را با تاخیر انجام دهند.
وی گفت:این استان در حالی وارد سال زارعی جدید (۱۴۰۴-۱۴۰۵) شده است که با کاهش ۴۰ درصدی بارشها و افزایش ۱.۷ درجهای دما روبهرو بوده است و همین موضوع الگوهای کشت را تحت تاثیر قرار داده است.