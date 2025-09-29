پخش زنده
بمناسبت روز آتشنشانی و ایمنی مراسمی با حضور دبیران و دانش آموزان در دبیرستان شبانه روزی دخترانهام البنین (س) بخش سندرک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقهای سندرک به اهمیت روز آتشنشانی و نقش حیاطی آتشنشانان در جامعه پرداخت.
عیسی احمدی افزود: آگاهی و آموزشهای ایمنی برای دانش آموزان یک امر ضروری است.
وی گفت: ۴۰۱ دانش آموز در ۴ مدرسه با اصول اولیهی ایمنی در برابر آتش سوزی، نمایشهای عملی نحوهی استفاده از کپسولهای آتشنشانی و روشهای صحیح فرار در مواقع اضطراری آتش سوزی آشنا شدند.
