بمناسبت روز آتشنشانی و ایمنی مراسمی با حضور دبیران و دانش آموزان در دبیرستان شبانه روزی دخترانه‌ام البنین (س) بخش سندرک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه‌ای سندرک به اهمیت روز آتشنشانی و نقش حیاطی آتشنشانان در جامعه پرداخت.

عیسی احمدی افزود: آگاهی و آموزش‌های ایمنی برای دانش آموزان یک امر ضروری است.

وی گفت: ۴۰۱ دانش آموز در ۴ مدرسه با اصول اولیه‌ی ایمنی در برابر آتش سوزی، نمایش‌های عملی نحوه‌ی استفاده از کپسول‌های آتشنشانی و روش‌های صحیح فرار در مواقع اضطراری آتش سوزی آشنا شدند.

