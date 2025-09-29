به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در دوران هشت سال دفاع مقدس دانش آموزان و معلمی مدرسه امام خمینی (ره) به فرمان رهبری لبیک گفتند و عازم جبهه‌های نبرد با دشمن شدند.

جانعلی سرگزی مدیر آموزش و پرورش شهرستان هیرمند گفت: این مدرسه در طول هشت سال دفاع مقدس باعث افتخار مردم و دانش آموزان شهرستان هیرمند بوده است.

وی افزود: دانش آموزان مدرسه امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس و جنگ هشت ساله به فرمان رهبری لبیک گفتند و عازم جبهه‌های حق علیه باطل شدند.

سرگزی بیان داشت: امروزه همان ایمان و شجاعت رزمندگان دوران دفاع مقدس در روح و وجود دانش آموزان مدارس وجود دارد و آماده دفاع از خاک مهین و افتخار آفرینی برای کشور و شهرستان مرزی هیرمند هستند.