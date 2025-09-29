وعده مدیران شهری اراک برای مهار و ثبات قیمت میوه، راه اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم میوه بود، بازارچه‌هایی که نتوانستند در عمل به رسالت خود عمل کنند و وعده مدیران برای ارزانی بر زمین ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معضل چند نرخی بودن میوه در مغازه‌های سطح شهر سالهاست که منجر به نارضایتی مردم شده است؛ ضعف نظارت بر مراکز عرضه و توزیع میوه باعث شده تا قیمت میوه در شهری که در حوزه زراعی و محصولات باغی حرفی برای گفتن دارد، همیشه گران باشد.

از سوی دیگر عدم توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شهری موجب ایجاد ترافیک در هسته مرکزی شهر، نارضایتی فروشندگان و سردرگمی مصرف کنندگان شده است.

مدیریت شهری از مدت‌ها قبل وعده راه اندازی ۱۰ بازارچه محلی میوه و تره بار را به مردم داده بود و در نهایت از اردیبهشت ماه سال جاری تعداد پنج مرکز در چند منطقه افتتاح و آماده خدمت رسانی شدند.

قرار بود بازارچه‌ها با توزیع میوه با نرخ حداقل ۱۰ درصد ارزان‌تر از سایر مراکز، به مهار تورم و مقابله با سودجویی کمک کنند.

در بازدید میدانی از این مراکز و گفتگو با مردم مشخص شد که اکثر مصرف کنندگان از تنوع، کیفیت و قیمت محصولات عرضه شده در این بازارچه‌ها رضایت ندارند.