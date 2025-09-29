به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: «نشان سبز» که به‌عنوان عالی‌ترین نشان زیست‌محیطی در حوزه هتلداری تعریف شده است، به ۱۲ هتل کشور تعلق گرفت که از این تعداد ۳ هتل در مشهد به دلیل رعایت شاخص‌های محیط‌زیستی، ارتقای کیفیت خدمات و انطباق با استاندارد‌های جهانی موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند.

رکنی افزود: این هتل ها در حوزه‌هایی نظیر مدیریت پسماند، مصرف بهینه انرژی و آب، توسعه فضای سبز، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

او با تأکید بر این‌که توجه به ملاحظات زیست‌محیطی صرفاً به هتل‌ها محدود نمی‌شود، ادامه داد: همه تأسیسات گردشگری استان اعم از واحد‌های اقامتی، مجتمع‌ها و مراکز تفریحی پذیرایی و بین‌راهی، در زمان ساخت و بهره‌برداری، ملزم به رعایت معیار‌های زیست‌محیطی هستند و خوشبختانه بسیاری از این مجموعه‌ها طی سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در این مسیر انجام داده‌اند.