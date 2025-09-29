به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در این مراسم گفت؛ پیروزی‌های درخشان محور مقاومت در مقابل رژیم‌صهیونیستی، مرهون رهبری حکیمانه و استقامت شهید سیدحسن نصرالله به عنوان اسوه صبر و استواری بود.

وی افزود؛ آن شهید عزیز، تجسم عملی مجاهدت در راه خدا و دفاع از مقدسات بود و با درک عمیق از مکتب اهل‌بیت (ع) و با بهره‌گیری از سیره پیامبر گرامی اسلام (ص)، عمر گرانبهای خویش را صرف احیای عزت امت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی کرد.

حجت الاسلام قریشی اظهار داشت؛ این گردهمایی فرصتی است برای تأکید بر اهمیت ادامه راه جهاد و مقاومت، حفظ ارزش‌های انسانی، دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند و مردم ارومیه با حضور پرشور خود پیام وحدت و همبستگی را به همه جهان مخابره خواهند کرد