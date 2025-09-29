پخش زنده
۱۵ هزار تن گندم تضمینی کشاورزان در استان چهارمحال و بختیاری خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پایان خرید گندم تضمینی در استان گفت: امسال ۱۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این استان در قالب خرید تضمینی از کشاورزان این استان خریداری شد.
یزدان یگانگی افزود: بارشهای بهاری در سال زراعی گذشته، موجب از بین رفتن بخش قابل توجهی از مزارع گندم دیم چهارمحال و بختیاری شده است.
به گفته وی: از ۳۰ هزار میلیارد ریال مطالبات گندمکاران این استان تاکنون ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد به گندمکاران پرداخت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: حدود ۱۵۰ میلیارد ریال معادل پنج درصد از مطالبات گندمکاران چهارمحال و بختیاری باقیمانده است که باید پرداخت شود.