موسسه خیریه الغدیر تهران در اقدامی نیکوکارانه، سه دستگاه پمپ سرم پیشرفته به ارزش حدود سه میلیارد ریال به بخش مراقبتهای ویژه (CCU) بیمارستان جوادالائمه (ع) جاجرم اهدا کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاجرم گفت: این تجهیزات با قابلیت تزریق دقیق و کنترلشده دارو، در روند درمان بیماران بدحال نقشی حیاتی ایفا میکند و ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان را به همراه دارد.
صادقی افزود: اقدام ارزشمند موسسه الغدیر، نمونهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت خیرین در پشتیبانی از نظام سلامت است که میتواند به کاهش آلام بیماران و خانوادههای آنان منجر شود.
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز گفت:جاجرم همواره در عرصه اقدامات خیرخواهانه حوزه سلامت پیشگام بوده و در روزهای گذشته نیز یک خانواده نیکوکار، هزینه مراسم سالگرد عزیزشان را صرف خرید تجهیزات پزشکی برای بیمارستان کردند.
دکتر پورخیاط خاطرنشان کرد:خیرین و موسسات خیریه میتوانند برای آگاهی از نیازهای بیمارستانها و مراکز درمانی استان، با واحد مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با شماره تماس ۰۵۸۳۱۵۱۱۹۰ در ارتباط باشند.