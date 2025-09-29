به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی به ارائه گزارشی از حضور خود در بیستمین کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی که با حضور نمایندگان ۲۷ کشور از پنج قاره در ترکیه برگزار شد، پرداخت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: سخنرانی پزشکی قانونی ایران در بیستمین کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی ناظر بر ساختار پزشکی قانونی، فعالیت‌های تخصصی آن و همچنین تکنیک‌های DVI (مرتبط با شناسایی قربانیان فاجعه) بود؛ در این سخنرانی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی در شناسایی و تعیین هویت شهدای گرانقدر جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، مطرح شد که در جریان این جنگ تحمیلی، به دلیل حمله به مناطق مسکونی، خانواده شهدایی بودند که به صورت خانوادگی و همزمان با هم به شهادت رسیده بودند و بعضاً به دلیل سوختگی یا شرایط خاص پیکر‌ها و فقدان نمونه مرجع، امکان شناسایی والدین و تفکیک فرزندان میسر نبود، با این وجود هویت تمامی این عزیزان به صورت جداگانه با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی و ابزار‌های آماری مبتنی بر فراوانی آللی جمعیتی توسط پزشکی قانونی کشورمان شناسایی شدند.

مسجدی آرانی افزود: در حاشیه این کنگره، هیئت‌های اعزامی چندین کشور با مراجعه به هیئت ایرانی، قدردانی و تشکر خود را به خاطر قدرت و جسارت ایران در حمایت از مردم مظلوم غزه ابراز و آرزوی قلبی خود را برای پیروزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

پس از سخنرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و بیان اقدامات تخصصی انجام شده در تشخیص هویت پیکر‌های مطهر شهدا، که در روز سوم کنگره انجام شد، در جریان دیدار رییس اتحادیه اروپایی مؤسسات علوم جنایی (ENFSI) با رییس سازمان پزشکی قانونی، پیشنهاد عضویت ایران در اتحادیه اروپایی موسسات علوم جنایی از سوی رییس این اتحادیه مطرح شد.

مسجدی همچنین در حاشیه برپایی این کنگره دیدار‌هایی با وزیر دادگستری ترکیه، رییس و معاونین پزشکی قانونی کشور ترکیه، قاضی دادگاه عالی غزه و رییس کمیسیون مستقل مستندسازی جنایات اشغالگری در غزه و انجمن عدالت بین المللی علیه نسل کشی، رییس اتحادیه اروپایی موسسات علوم جنایی (ENFSI) و رییس آزمایشگاه جنایی پلیس لهستان، رییس اتحادیه عربی پزشکی قانونی و سم شناسی (AUFT) و نیز رییس نشست سه سالانه انجمن بین المللی علوم جنایی (IAFS) و مدیر گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی دانشگاه پلون بلغارستان داشت.

در این دیدار‌ها با تبادل تجربیات و اطلاع از وضعیت عملکرد طرفین، بر لزوم همکاری‌های بیشتر و افزایش سطح تعاملات علمی تأکید شد.

مسجدی در دیدار با قاضی دادگاه عالی غزه، بر امکان ارائه خدمات پزشکی قانونی ایران در قالب تیم‌های پزشکان بدون مرز تأکید کرد.

وی همچنین در جلسه با وزیر دادگستری ترکیه، استفاده از دیپلماسی علمی در نظام سلامت و اشتراک گذاری تجارب و مهارت‌ها و بهره گیری از تکنولوژی‌های جدید در کشف حقیقت را امری ضروری دانست.