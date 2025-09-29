پخش زنده
آیین اختتامیه دوره یکساله تربیت مربی مهارتهای سبک زندگی خانوادگی با حضور بیش از ۳۰ نفر از شرکتکنندگان در ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این دوره با هدف توانمندسازی مربیان در حوزه خانواده و سبک زندگی اجرا شد و مربیان آموزشدیده قرار است در محلات ایلام به آموزش موضوعاتی مانند: پیش از ازدواج، همسرداری، فرزندآوری، فرزندپروری و تربیت نوجوانان بپردازند.
مهدوی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام در این مراسم با تأکید بر نقش بنیادین خانواده گفت: فعالیت در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و نهادینهسازی آموزشهای صحیح در زمینه همسرداری و فرزندپروری، بسیاری از آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد.