اخبار متنوع استان مرکزی را میتوانید به صورت روزانه از این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در مراسمی از کتاب در آغوش وطن به نویسندگی مسعود عظیمی در شازند رونمایی شد.
--------
مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و هفته دفاع مقدس در مسجد محمد رسول الله میلاجرد برگزار شد.
در این مراسم سلطانی روایتگر دفاع مقدس با بیان اینکه سید مقاومت الگوی تمام عیار مقابل دشمنان و زورگویان به خصوص رژیم غاصب صهیونیستی بود، گفت: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هم با جان و دل مقابل تمام قدرتهای دنیا ایستادند و امروز وظیفه ما ادامه راه آنهاست.
--------
در سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم آشتیان با برگزاری مراسمی یاد و خاطرۀ این فرمانده جبهه مقاومت را گرامی داشتند.
در کمیجان هم مردم، مسئولان و خانواده معظم شهدا مراسم بزرگداشت یاد و خاطر سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و هفته دفاع مقدس را برگزار کردند.
--------
به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشان در مراسمی از آتش نشانان شهرستان خنداب تجلیل شد.
در پایان دستگاههای خدمات رسان و خودروهای آتش نشانی ضمن برگزاری رژه موتوری و خودرویی آمادگی خود را در برابر هرگونه خطر احتمالی اعلام کردند.
--------
آتش نشانان ساوجی هم با حضور در گلزار شهدا و کاشت نهال این روز را گرامی داشتند.
برگزاری رژه خودرویی حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و حضور در مدارس از دیگر برنامههای آتش نشانان در ساوه بود.