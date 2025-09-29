پخش زنده
امروز: -
۲۶ مدرسه نیمه کاره در مهاباد در صورت تأمین اعتبار سال تحصیلی آینده به فضای آموزشی این شهرستان اضافه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد گفت: درحال حاضر ۲۶ طرح آموزشی شامل دولتی و خیر ساز در این شهرستان در حال اجراست که از این مجموع سهم خیرین به اتمام رسیده است و با تلاش مسئولان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در صدد تأمین اعتبار هستیم تا این طرحها را برای سال آینده تحصیلی به بهره برداری برسانیم تا با این کار سرانه فضای آموزشی ارتقا پیدا کند. موضوعی که در کنار افزایش سرانه فضای آموزشی مهاباد چالشهای ثبت نام دانشآموزان را نیز کاهش میدهد.
کریم سلیمانی افزود: درحال حاضر سرانه فضای آموزشی در مهاباد سه متر و ۹۳ سانتیمتر و آمار استانی هم چهار متر و ۱۱ سانتیمتر است که با میانگین کشوری فاصله دارد.