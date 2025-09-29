به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برابر میهمان خود الوحده امارات به میدان رفته که نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسیده است.

تراکتور صفر – صفر الوحده

گل‌ها: -

کارت زرد: -

کارت قرمز: -

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، اودیل خامروبکف، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی.

ترکیب الوحده: محمد حسن الشمسی، لوکاس پیمنتا، علاءالدین زهیر، روبن فیلیپ، فاوور اگبو، محمد قربانی، جاسم میماس، براهیما دیارا، کایو کوره‌آ، دوشان تادیچ، فاکوندو کروسپزکی.

نیمه نخست این دیدار بازی پایاپای بود و دو تیم در تلاش بودند با طراحی حملات به گل برسند که در این امر موفق نبودند. قرمز پوشان تراکتور با اتکا به حمایت هوادارانشان در ورزشگاه یادگار امام تبریز فرصت‌های بهتری برای رسیدن به گل داشتند.