\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0648 \u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u060c \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0634\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0644\u0628\u062e\u0646\u062f \u0628\u0631 \u0686\u0647\u0631\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f\u060c \u06af\u0631\u0647 \u062e\u0648\u0631\u062f\u0646\u062f.