به گزازش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: دبیرخانه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۱۸ استان از جمله چهارمحال و بختیاری را به عنوان میزبانان آثار این دوره از جشنواره دانست.

شهرام فرجی افزود: این میزبانی پس از ۶ سال به استان‌ها واگذار شده است تا دیگر مخاطبان و علاقه‌مندان سینمای کودک و نوجوان هم بتوانند از ۱۲ مهر هم‌زمان با اصفهان، تماشاگر آثار این رویداد بین‌المللی باشند.