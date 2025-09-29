پخش زنده
استان چهارمحال و بختیاری میزبان جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان شد.
به گزازش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، ۱۸ استان از جمله چهارمحال و بختیاری را به عنوان میزبانان آثار این دوره از جشنواره دانست.
شهرام فرجی افزود: این میزبانی پس از ۶ سال به استانها واگذار شده است تا دیگر مخاطبان و علاقهمندان سینمای کودک و نوجوان هم بتوانند از ۱۲ مهر همزمان با اصفهان، تماشاگر آثار این رویداد بینالمللی باشند.