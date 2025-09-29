معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت:تجارت خارجی ایران در نیمه اول سال جاری به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: در این مدت ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار انواع کالای غیر‌نفتی از کشورمان صادر و به میزان ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار وارد کشور شد.

عسگری اظهار داشت: میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار مقایسه‌ای تجارت خارجی ایران در ۶ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزود: در این مدت صادرات غیر‌نفتی کشورمان به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود. در بخش واردات هم از نظر وزنی ۲ درصد افزایش داشتیم اما از حیث ارزش شاهد کاهش ۱۵ درصدی بوده‌ایم.

عسگری در رابطه با ترکیب کشورهای طرف معامله در حوزه تجارت خارجی کشورمان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که ما در نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته‌ایم.