به مناسبت روز سرباز و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲ شهید سرباز در حمله تیرماه رژیم صهیونی به بازداشتگاه اوین در آئین سرباز وطن، از سربازان وظیفه زندان لنگرود تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر کل اداره کل زندان‌های استان قم در مراسم تجلیل از سربازان وظیفه زندان لنگرود قم با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲ سرباز شهید بازداشتگاه اوین گفت: تامین امنیت زندان‌ها و جامعه به عهده سربازان است و این مراسم برای قدردانی و تکریم از سربازان زندان‌های استان برگزار شد.

حجت الاسلام بنیادی افزود: امسال ۹۶ برنامه اردو محور. آموزشی، فرهنگی، دوره عقیدتی و مهارت آموزی و ارتقا دانش و علمی و با هدف توسعه مهارت آموزی پیش بینی شده است.

همچنین در این مراسم از سربازان نمونه مسابقات ورزشی، معارفی و قرآنی اداره کل زندان‌های استان قم تجلیل شد.

سردار رضا ضیا بخش فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان‌های کشور هم گفت: به مناسبت روز سرباز و برگزاری جشن سربازان اداره کل زندان‌های کشور یک روز مرخصی تشویقی به سربازان مجرد و دو روز مرخصی تشویقی ویژه سربازان متاهل پیش بینی شده است.