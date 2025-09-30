به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته رویدادهای محله‌محور سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: کمیته برنامه‌های محلی منطقه‌ای جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان با هدف ایجاد شور و نشاط فراگیر در سطح شهر اصفهان، اقدام به طراحی برنامه‌های متنوعی در زمینه فرهنگی، هنری و تفریحی کرده است.

زمانی افزود: در این دوره ازجشنواره فیلم کودک و نوجوان، مدیران و مسئولان جشنواره اهتمام ویژه‌ای در خصوص اجرای برنامه‌های جانبی در سطح محلات داشتند تا جشنواره بتواند خدمات خود را به اقصی نقاط شهر اصفهان گسترش دهد و طیف گسترده‌تری از شهروندان به‌ویژه کودکان و نوجوانان بتوانند از جشنواره بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: در این کمیته ۱۵ مسئول منطقه‌ای و بیش از ۳۰ همکار اجرایی یاری‌گر ما هستند تا بیش از ۳۷۰ برنامه را در بازه زمانی دهم تا هفدهم مهر در نقاط مختلف شهر اجرا کنند.

مسئول کمیته رویدادهای محله‌محور سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اضافه کرد: راه‌اندازی کارناوال‌های شادی، پخش فیلم سینمایی با عنوان «سینما محله»، اکران تعدادی فیلم در مدارس منتخب شهر اصفهان با عنوان «سینما مدرسه»، اجرای برنامه‌های شاد و مفرح، برگزاری مسابقات متنوع ویژه کودکان و نوجوانان، اجرای برنامه‌هایی در بوستان‌های مناطق مختلف و برگزاری مسابقه ساخت بادبادک و پروانه از جمله این برنامه ها خواهد بود.

سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۲ تا ۱۶ مهر در شهردوستدار کودک اصفهان برگزار می‌شود.