سامانه‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بینایی ماشین برای افزایش امنیت در محیط‌های صنعتی، اداری و شهری فعال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکتی دانش بنیان مستقر در یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که در زمینه طراحی و توسعه سامانه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی فعالیت می‌کند.

این شرکت از یک سال پیش فعالیت خود را در شهرک علمی و تحقیقاتی آغاز کرده است. تمرکز اصلی این شرکت دانش بنیان بر توسعه سامانه‌هایی است که از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بینایی ماشین برای افزایش امنیت، مدیریت دسترسی و بهینه‌سازی فرایندهای نظارتی در محیط‌های صنعتی، اداری و شهری استفاده می‌کنند.

از جمله محصولات اصلی این شرکت می‌توان به سامانه کنترل دسترسی و تشخیص نفوذ اشاره کرد که با استفاده از فناوری تشخیص چهره و الگوریتم‌های یادگیری عمیق، امکان شناسایی افراد را به‌صورت خودکار فراهم می‌کند. این سامانه با هدف کاهش وابستگی به سامانه های سنتی مانند کارت و رمز عبور طراحی شده و قابلیت انطباق با محیط‌های مختلف از جمله سازمان‌ها، مراکز تجاری و اماکن مسکونی را دارد.

سامانه رصد کارکنان و پیمانکاران نیز از دیگر محصولات این شرکت به شمار می‌رود که با تکیه بر فناوری پلاک‌خوان، امکان شناسایی و پایش وسایل نقلیه در محیط‌های صنعتی را فراهم می‌کند. این سامانه علاوه بر ثبت تردد خودروها، در صورت شناسایی وسایل نقلیه غیرمجاز هشدار صادر کرده و امکان گزارش‌گیری دقیق از ترددها را نیز در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

در حوزه نظارت بر جایگاه‌های سوخت، این شرکت سامانه‌ای طراحی کرده که با هدف پیشگیری از قاچاق سوخت، اطلاعات مربوط به خودروهای ورودی و خروجی را با استفاده از پلاک‌خوان به‌صورت دقیق ثبت و تحلیل می‌کند. این سامانه همچنین قابلیت ارتباط بادیگر سامانه های مدیریتی را داراست و امکان پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه در سطح شهری را فراهم می‌آورد.

علاوه بر این، این شرکت دانش‌بنیان نرم‌افزارهای تخصصی دیگری از جمله سامانه حضور و غیاب و کنترل تردد مبتنی بر تشخیص چهره را نیز توسعه داده که امکان شناسایی افراد در شرایط مختلف نوری و محیطی را فراهم کرده و قابلیت اتصال به سامانه‌های مدیریتی منابع انسانی را دارد.

این مجموعه با تکیه بر فناوری‌های پردازش تصویر، بینایی ماشین و هوش مصنوعی، محصولات خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده که بتوانند در شرایط واقعی و بدون نیاز به دخالت انسانی، عملکرد مناسبی در تشخیص، نظارت و کنترل داشته باشند.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با حدود ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور به‌عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه در جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش، رفع نیازهای فناورانه صنایع و نهایتاً تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است.