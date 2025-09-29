رییس کمیته اخلاق در خصوص بحث اخلاق؛ ستون پایدار فوتبال، آگاهی نسبت به قوانین و مقررات فوتبال مطالبی را مطرح کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مطلب یونس اسدی مقدم، رییس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آمده است:

تعارض منافع یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخلاقی در فوتبال است که می‌تواند شفافیت، عدالت و سلامت این ورزش را خدشه‌دار کند. بر اساس آیین‌نامه اخلاقی فیفا ۲۰۲۳، هر تصمیم یا اقدامی که در آن منافع شخصی، مالی یا خانوادگی فرد بر منافع عمومی فوتبال اولویت پیدا کند یا حتی این تصور را ایجاد نماید، مصداق تعارض منافع است. این تعارض می‌تواند مستقیم باشد؛ یعنی فرد مستقیماً از تصمیم خود منتفع شود، یا غیرمستقیم باشد؛ زمانی که منافع خانواده یا دوستان فرد در میان است. همچنین ممکن است به‌صورت بالقوه مطرح شود؛ یعنی شرایطی که احتمال ایجاد تعارض در آینده وجود دارد.

پیامد‌های چنین وضعیتی فراتر از یک تخلف ساده است؛ زیرا نه‌تنها اعتبار فرد و فوتبال را خدشه‌دار می‌کند بلکه اعتماد عمومی و هواداران را کاهش می‌دهد، عدالت رقابت‌ها را مخدوش می‌سازد و حتی زمینه فساد مالی و سوءاستفاده از موقعیت را فراهم می‌آورد. انتخاب بازیکن یا کادر فنی به دلایل غیر فنی، انعقاد قرارداد با افراد وابسته، تأثیرگذاری داور بر نتیجه بازی به دلایل شخصی یا حضور همزمان در جایگاه‌های متضاد از نمونه‌های متداول تعارض منافع در فوتبال هستند.

برای پیشگیری و مدیریت این مسئله، اصولی، چون افشای شفاف و به‌موقع تعارض منافع، کنار گذاشتن فرد ذی‌نفع از فرآیند تصمیم‌گیری، ایجاد سازوکار‌های نظارت و گزارش‌دهی، آموزش و فرهنگ‌سازی مستمر درباره اهمیت اخلاق و شفافیت و همچنین برخورد انضباطی قاطع با متخلفان ضروری است.

مدیریت درست تعارض منافع، ضامن سلامت، عدالت و شفافیت در فوتبال است و بر عهده تمامی فعالان این عرصه است که با رعایت این اصول، به حفظ اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به فوتبال کمک کنند.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

یونس اسدی مقدم