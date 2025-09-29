امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از پیامد‌های سیاه نمایی و سفید نمایی اغراق آمیز اخبار برای جامعه تا یک راه حل نقره‌ای

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷- ۲۱:۵۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

نقش رسانه‌ها در دفاع مقدس امروز حیاتی‌تر از همیشه است

برخورد با انتشار دهندگان اخبار کذب در رابطه با بازگشت تحریم‌ها

تشکیل پرونده قضایی برای برهم زنندگان امنیت روانی جامعه

برچسب ها: اخبار جعلی ، انتشار اخبار
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 