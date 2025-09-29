به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال جوانان ایران امروز (دوشنبه) در دیداری دوستانه به مصاف بانک سامان رفت و ۴ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد.

تیم بانک سامان که سابقه قهرمانی کارگری جهان را دارد تیم بسیار منسجم و قوی در اختیار داشت و این دیدار محک خوبی برای تیم فوتسال جوانان بود.

شاگردان علی صانعی که از چند روز پیش اردویی را برگزار کرده‌اند، خودشان را برای بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین آماده می‌کنند. قرار است دو اردوی دیگر در ماه مهر برگزار شود که اردوی آخر متصل به شرکت در بازی‌های آسیایی خواهد بود.