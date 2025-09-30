به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت آغاز سال تحصیلی و ماه مهر مدیریت روابط عمومی مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز از دانش‌آموزان و معلمان دعوت می‌کند تا لحظات شیرین و آرامش‌بخش نماز در مدرسه را با ما به اشتراک بگذارند.

شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را در بخش های مکتوب ، صوتی و تصویریو ویدیویی را تا پایان مهرماه از طریق شبکه اجتماعی ایتا به شماره ۰۹۳۶۷۱۳۱۲۵۶ بفرستند. خاطره‌ی شما می‌تواند لحظه‌ای ماندگار و الهام‌بخش برای دیگران باشد.