پویش خاطرات نماز مدرسه برای ثبت لحظات آرامش بخش اقامه نماز در مدرسه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت آغاز سال تحصیلی و ماه مهر مدیریت روابط عمومی مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز از دانشآموزان و معلمان دعوت میکند تا لحظات شیرین و آرامشبخش نماز در مدرسه را با ما به اشتراک بگذارند.
شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را در بخش های مکتوب ، صوتی و تصویریو ویدیویی را تا پایان مهرماه از طریق شبکه اجتماعی ایتا به شماره ۰۹۳۶۷۱۳۱۲۵۶ بفرستند. خاطرهی شما میتواند لحظهای ماندگار و الهامبخش برای دیگران باشد.