به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: در جدیدترین رتبه‌بندی برترین دانشمندان جهان، ۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد موفق به کسب جایگاه دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲٠۲۵ شدند.

مهرداد یادگاری: براساس ارزیابی‌های انجام شده در دانشگاه استنفورد برمبنای شاخص‌های شناخته شده و اطلاعات مندرج در اسکوپوس، ابراهیم رحیمی از گروه دامپزشکی، حامد سقایی از گروه برق، مهدی جهانگیری از گروه مکانیک، حسن ممتاز و مجید غلامی آهنگران از گروه دامپزشکی در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان قرار گرفتند.

وی افزود: ۲۱٠ هزار و ۱۹۸ دانشمند جهان به عنوان دانشمندان دو درصد پر استناد جهان در سال ۲٠۲۵ معرفی شدند. این دانشمندان براساس میزان استناد به مقالات علمی معتبر منتشرشده تا پایان سال ۲٠۲۴ معرفی شده‌اند.

دکتر یادگاری یادآورشد: این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای برون‌داد‌های پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی ۱۹۶٠ تا ۲٠۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، معرفی کرده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: علاقه مندان می‌توانند برای دسترسی به لیست کامل و اطلاع از جزئیات این انتخاب، به آدرس زیر مراجعه کنند:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/bt