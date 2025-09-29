سرمایهگذاری در سامانه فاضلاب تکاب؛ حرکت در مسیر «اینوا»
در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی و مدیرعامل شرکت طلای زرشوران، راهکارهای سرمایهگذاری و تأمین مالی برای احداث سامانه فاضلاب شهر تکاب مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان (اینوا) که با درایت و حمایتهای استاندار آذربایجان غربی در راستای رشد و اعتلای استان برگزار شد، بر پیوند سیاستهای سرمایهگذاری استان با پروژههای زیرساختی شرکت آب و فاضلاب تاکید کرد و اظهار داشت: برای تحقق اهداف اینوا، بایستی صنایع و بخش خصوصی در پروژههای آب و فاضلاب مشارکت و همکاری داشته باشند.
مجتبی نجفی افزود: پیشنهاد واگذاری پساب تصفیه شده فاضلاب به مدت ۲۵ سال به شرکت طلای زرشوران به نمایندگی از ایمیدرو مطرح شده تا هم منبع مالی برای اجرای پروژه سامانه جمع آوری و دفع فاضلاب شهر تکاب باشد و از طرف دیگر امکان بهرهبرداری از پساب فاضلاب تصفیه شده نیز فراهم شود.
اسکندری مدیرعامل شرکت طلای زره شوران نیز در این جلسه آمادگی شرکت طلای زرشوران را برای تأمین مالی از طریق روشهای قرارداد بیع متقابل و مشارکت با شرکتهای سرمایهگذاری اعلام کرد.
شایان ذکر است؛ اجرای پروژه سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهر تکاب، نیازمند سرمایه گذاری معادل یک هزار میلیارد تومان است و امید میرود با پیگیری جدی و حمایتهای استاندار آذربایجان غربی عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز شود